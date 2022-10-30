Arsenal 5 gol ile liderliği korudu
Arsenal, Nottingham Forest'ı 5-0 yendi ve liderlik koltuğunu korudu.
İngiltere Premier Lig'in 14. haftasında Arsenal ile Nottingham Forest karşı karşıya geldi. Emirates'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Arsenal, 5-0'lık skorla kazandı.
Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Martinelli, 49 ve 52. dakikalarda Reiss Nelson, 57. dakikada Thomas Partey ve 78. dakikada Martin Ödegaard kaydetti.
Bu sonucun ardından Arsenal, puanını 31'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu. Nottingham Forest ise 9 puanda ve son sırada kaldı.
Arsenal, gelecek hafta Chelsea'ye konuk olacak. Nottingham Forest ise sahasında Brentford'u ağırlayacak.
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