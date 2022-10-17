Arthur Masuaku: 'Özür dilemesi gereken benim'
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Arthur Masuaku, Trabzonspor karşılaşmasında gole sebebiyet veren hata yaptığı için özür diledi.
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta bordo mavili takımın attığı 2. gole sebebiyet veren hatayı yapan Arthur Masuaku, sosyal medyadan özür diledi.
Arthur Masuaku, "Bugün takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilemesi gereken kişi benim. Bugün kazanmayı hak etmiştik." dedi.
"Sevginizi kalbimde hissedebiliyorum." ifadelerini kullanan Masuaku, "Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarından itibaren tekrar çalışacağız. Tek aşk Beşiktaş." sözleriyle yazısını tamamladı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Yandaş yazardan 'kader' tepkisi
- AKP'nin zengin ettiği patron...