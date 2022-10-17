Arthur Masuaku: 'Özür dilemesi gereken benim'

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Arthur Masuaku, Trabzonspor karşılaşmasında gole sebebiyet veren hata yaptığı için özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 08:02
Arthur Masuaku: 'Özür dilemesi gereken benim'
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Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçta bordo mavili takımın attığı 2. gole sebebiyet veren hatayı yapan Arthur Masuaku, sosyal medyadan özür diledi.

Arthur Masuaku, "Bugün takımımdan ve taraftarlarımdan özür dilemesi gereken kişi benim. Bugün kazanmayı hak etmiştik." dedi.

"Sevginizi kalbimde hissedebiliyorum." ifadelerini kullanan Masuaku, "Tüm taraftarlara teşekkür ediyorum. Yarından itibaren tekrar çalışacağız. Tek aşk Beşiktaş." sözleriyle yazısını tamamladı.


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