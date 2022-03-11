Bahçeşehir Koleji, Portekiz'den galibiyetle dönüyor

Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Sporting CP'yi 73-70 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 09:05
Bahçeşehir Koleji, Portekiz'den galibiyetle dönüyor
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Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımını 73-70 mağlup etti.

Başkent Lizbon'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 39-34 üstünlükle gitti.

Son çeyreğe 57-49 önde giren Bahçeşehir Koleji, salondan 73-70 galip ayrıldı.

Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 18, Jamar Smith 12 sayı kaydetti.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü oynanacak.



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