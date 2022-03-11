Bahçeşehir Koleji, Portekiz'den galibiyetle dönüyor
Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup çeyrek final ilk maçında Sporting CP'yi 73-70 mağlup etti.
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Portekiz'in Sporting takımını 73-70 mağlup etti.
Başkent Lizbon'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 17-12 önde geçen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına da 39-34 üstünlükle gitti.
Son çeyreğe 57-49 önde giren Bahçeşehir Koleji, salondan 73-70 galip ayrıldı.
Bahçeşehir Koleji'nde Sam Dekker 18, Jamar Smith 12 sayı kaydetti.
Bu karşılaşmanın rövanşı, 16 Mart Çarşamba günü oynanacak.
Video Haberler
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- İşte böyle isyan etiiler!
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarı!
- Şehitlikteki mezar taşlarını elleriyle temizlediler!
- Sarıyer'de İETT otobüsleri çarpıştı: 4 yaralı
- Çanakkale Boğazı'nda mısır yüklü gemi karaya oturdu
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
En Çok Okunan Haberler
- MSG'nin yeni başkanı Ferhat Göçer oldu
- 'Gerçekleri söylemeye devam edeceğim'
- Yatırımcı gözünü Rus gümüşüne dikti
- Türk turizmcilerin en büyük endişesi
- Kara ve soğuğa aldırış etmediler: Denize atladılar
- Telefonla ilk 'alo'nun üzerinden 146 yıl geçti
- Pendik’te 4 İETT aracı yolda kaldı
- Merih Demiral'ın maçına damga vuran pankart!
- İşte 12 ay sonra beklenen dolar/TL kuru
- Ocak ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı!