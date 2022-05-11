Bandırma'da 1965 meşale aynı anda yandı
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırmaspor Taraftarlar Derneği tarafından her sene 10 Mayıs’ta geleneksel olarak düzenlenen "10.5 Bandırmalılar Gününü" kutlandı.
Bandırma Cumhuriyet Meydanı Mendirek ve sahil şeridinde toplanan binlerce kişi, Bandırmaspor’un kuruluş tarihi olan 1965 yılı nedeniyle saat 22.30’da aynı anda 1965 adet meşale yaktılar. Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, "2021-2022 sezonu gerçekten zor bir sezon geçirdik Bandırma’nın en önemli günlerinden birini geçiriyoruz. Bugün 10.5 Dünya Bandırmalılar günü. Bandırmamız çok güzel bir kent. Üniversitesiyle, en büyük marka değeri Bandırma sporuyla çok güzel bir kent. 2 senedir Pandemi nedeniyle gerçekleştiremedik. Pandemi bitti ve tüm Bandırmalılarla birlikte kutlayalım istedik. Saat tam 22.30’da meşalemizi yakacağız. O meşaleyi yaktığımız zaman çok güzel bir duygu." ifadesini kullandı.
Sahil boyunda gerçekleşen kutlamalar sonrasında taraftarlar tezahüratlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Kutlamalar olaysız bir şekilde dağıldı.
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