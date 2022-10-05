Barcelona Inter'e boyun eğdi! Hakan Çalhanoğlu geceye damga vurdu...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Barcelona'yı milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. hafta maçında Inter, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Guiseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Inter 1-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Inter'e galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu attı. Milli futbolcumuz, kaleci Stegen'i ceza sahası dışından avladı.
Hakan Çalhanoğlu, 85 dakika sahada kalırken, bu dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
Öte yandan Barcelona'nın Pedri ile bulduğu bir gol, VAR incelemesinin ardından Pedri'den önce Fati elle oynadığı gerekçesiyle sayılmadı.
Bu sonucun ardından Inter, grupta 6 puana yükseldi. Barcelona 3 puanda kaldı.
Grubun 4. haftasında Barcelona, sahasında Inter'i ağırlayacak.
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