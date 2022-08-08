Başakşehir lige farklı başladı! Başakşehir 4-0 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:19
Başakşehir lige farklı başladı! Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
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Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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