Başakşehir lige farklı başladı! Başakşehir 4-0 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig ilk hafta mücadelesinde Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Daniel Aleksic, 38. dakikada Szysz, 74. dakikada Chouiar ve 77. dakikada Deniz Türüç kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçının ilk yarısı turuncu-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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