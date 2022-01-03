Başakşehir’de forma giyen Ahmed Kutucu Sandhausen’e transfer oldu

Sezon öncesi Medipol Başakşehir’in Schalke 04’ten transfer ettiği Ahmed Kutucu’nun Bundesliga İkinci Lig takımı Sandhausen’e kiralandığı öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Ocak 2022 Pazartesi, 16:41
Başakşehir’de forma giyen Ahmed Kutucu Sandhausen’e transfer oldu
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Ajansspor’un haberine göre, Medipol Başakşehir’in sezon öncesi Schalke 04’ten kiraladığı Ahmed Kutucu Almanya’ya geri döndü.

Sandausen’e kiralanan Ahmed Kutucu, sezonun ilk yarısında Başakşehir’de oynadığı 4 maçta 1 gollük katkı sağladı. 21 yaşındaki Kutucu’nun 2025 yılının haziran ayına kadar Başakşehir ile sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi.

Schalke 04 takımında geçirdiği 3 sezon boyunca 52 maça çıkan Kutucu'nun, Almanya'daki sezonlarında kaydettiği 6 gol ve 2 asisti bulunuyor.


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