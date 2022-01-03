Başakşehir’de forma giyen Ahmed Kutucu Sandhausen’e transfer oldu
Sezon öncesi Medipol Başakşehir’in Schalke 04’ten transfer ettiği Ahmed Kutucu’nun Bundesliga İkinci Lig takımı Sandhausen’e kiralandığı öğrenildi.
Ajansspor’un haberine göre, Medipol Başakşehir’in sezon öncesi Schalke 04’ten kiraladığı Ahmed Kutucu Almanya’ya geri döndü.
Sandausen’e kiralanan Ahmed Kutucu, sezonun ilk yarısında Başakşehir’de oynadığı 4 maçta 1 gollük katkı sağladı. 21 yaşındaki Kutucu’nun 2025 yılının haziran ayına kadar Başakşehir ile sözleşmesinin bulunduğu kaydedildi.
Schalke 04 takımında geçirdiği 3 sezon boyunca 52 maça çıkan Kutucu'nun, Almanya'daki sezonlarında kaydettiği 6 gol ve 2 asisti bulunuyor.
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