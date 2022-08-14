Bayern Münih Wolfsburg'u rahat geçti!
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Bayern Münih, Wolfsburg'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Julian Nagelsmann'ın ekibi Bayern Münih ile Niko Kovac'ın yönetimindeki Wolfsburg karşı karşıya geldi.
Allianz Arena'da oynanan mücadele ev sahibi Bayern Münih'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken goller; 33. dakikada Jamal Musiala ve 43. dakikada Thomas Müller'den geldi. Bayern Münih'de 19 yaşındaki genç futbolcu Jamal Musiala, geçtiğimiz hafta attığı 2 golün ardından bu maçı da boş geçmeyerek lige dikkat çekici bir giriş yapmış oldu.
Bu sonuçla beraber sezona 2'de 2 ile başlayan Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken, henüz galibiyetle tanışamayan Wolfsburg 1 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih deplasmanda Bochum'a konuk olurken, Wolfsburg kendi evinde Schalke'yi ağırlayacak.
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