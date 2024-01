Bertuğ Yıldırım'dan transfer itirafı: Teklif aldığı kulübü açıkladı!

Yayınlanma: 13.01.2024 - 16:24

Güncelleme: 13.01.2024 - 16:24

Hatayspor'dan Rennes'e transfer olan Bertuğ Yıldırım, beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde:

- Rennes'den önce Türkiye'den teklif aldı mı?

"Türkiye'den teklif almıştım. Özellikle Fenerbahçe ile görüşmelerimiz oldu. Ama ortak bir karar verdik. Ben hedefimin Avrupa olduğunu söyledim. Avrupa'dan da teklif vardı. En doğru zamanı bekledim. Fenerbahçe ve diğer büyük takımlarla görüşmüştüm. Tabii ki o takımlarda da oynamak benim büyük bir gurur, başarı olurdu benim için ama ilk hedefim Avrupa'ydı. Tercihimi buradan yana kullandım. Transfer döneminde bana ilgilerinden dolayı o takımlara da teşekkür ederim. Böyle bir karar verdim ve kararımdan şu anda mutluyum."

VOLKAN DEMİREL VE NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

"Öncelikle Volkan Demirel'den bahsedeyim. Volkan Demirel, Türk futbolu ve Türk futbolcular açısından büyük bir öneme sahip bir isim. Her zaman her koşulda desteğini hissettiriyor. Onunla çalışmak benim için büyük bir mutluluktu. Türkiye'de her genç oyuncunun çalışmak isteyebileceği bir hoca. İkili ilişkileri çok iyi olan bir hoca. Benim için ayrı bir yere sahip."

"Sonrasında Nuri Şahin ile çalıştım. Çok özel, donanımlı bir insan. Ben Dortmund'a gideceğini düşünüyordum. Hep aklında vardı yani çünkü gerçekten başarılı işler yaptı Türkiye'de. Dediğim gibi çok donanımlı, her ligde başarılı olabilecek bir antrenör bence. Onun için de çok iyi oldu, hayırlısı olsun diyorum, çok sevindim onun için"

KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER YANITI

"Kenan Yıldız, yakaladığımız bu jenerasyonun en yetenekli oyuncularından bir tanesi bence. Beraber Milli Takım'da oynadık, büyük başarılara koşacağından eminim. Gerçekten çok kaliteli ve özel bir oyuncu. Birçok mevkide oynaması onun için avantaj. Yavaş yavaş daha iyisini yapacağını biliyorum. Gerçekten takdir edilesi bir performans sergiliyor. Milli Takım için EURO2024'te bize katkısı olacağını düşünüyorum. Hakkında hayırlısı olsun onun da"

"Real Madrid maçını takip ettim. Normal Real Madrid maçını izlerken zaten heyecanlanıyordum, bence dünyanın en büyük kulübü. O takımın içinde bir Türk oyuncusunu izlemek büyük mutluluk ve zevk veriyor. Arda, topu ayağına aldığında taraftarı heyecanlandıran özellikli bir oyuncu. Her forvetin arkasında olmasını isteyeceği bir oyuncu. O da EURO2024'te gerçekten çok katkı sağlayacak. İsminden çok söz ettirecek. Dünya futbolunda da Türk futbolcularından adından söz ettireceği için Arda'ya inanıyorum. Çok özel bir oyuncu bence"

19 MAÇTA 3 GOLE KATKI

Rennes'de bu sezon 19 maçta süre bulan 21 yaşındaki Bertuğ Yıldırım, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.