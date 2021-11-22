Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.
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