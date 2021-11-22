Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda oynanacak Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.

AA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 12:19
Beşiktaş-Ajax maçını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 24 Kasım Çarşamba günü Hollanda temsilcisi Ajax'ı ağırlayacağı beşinci hafta karşılaşmasını, Bosna Hersek Futbol Federasyonundan Irfan Peljto yönetecek.

UEFA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler