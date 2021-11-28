Beşiktaş için kritik zirve; Çebi-Yalçın buluşuyor
Beşiktaş’ta beklenen görüşme Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşecek. Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelecek olan Sergen Yalçın, olası istifa meselesini görüşecek.
Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde gösteirlen kötü performansın ardından Beşiktaş'ta gündem teknik direktör Sergen Yalçın'ın geleceği.
Giresunspor maçında alınan yenilgiden sonra Beşiktaş’ta bugün kritik bir zirve var. Teknik direktör Sergen Yalçın ve başkan Ahmet Nur Çebi takımdaki kötü gidişi değerlendirecek.
Yalçın'ın maç sonrası, "Çıkış yolu gözükmüyor" sözü de bu görüşmede masaya yatacak.
Yalçın, 4-0 kaybettikleri Giresunspor maçının ardından başarısız sonuçların sorumluluğunu aldığını, yönetim ile görüşeceğini söylemişti. Başkan Çebi ise Sergen Yalçın ile görüştükten sonra yol haritasını belireyeceklerini söylemişti.
Ahmet Nur Çebi - Sergen Yalçın görüşmesi her an yapılabilir. Beşiktaş’ta beklenen görüşme Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşecek. Başkan Çebi ve yönetim kurulunun istifayı kabul etmesi halinde siyah beyazlılarda Sergen Yalçın dönemi kapanacak.
Süper Lig’de üst üste 4. yenilgisini alan Beşiktaş , eksik maçı olan lider Trabzonspor’un 13 puan gerisinde bulunuyor. Son 6 resmi maçını da kaybeden siyah beyazlılar, son 13 resmi maçında sadece 2 galibiyet alabildi.
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