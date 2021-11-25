Beşiktaş, maçı değil büyük bir serveti de kaybetti!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon Avroya (151 milyon lira) ulaştı.
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda çıktığı 5. maçtan da yenilgiyle ayrılan Beşiktaş yine puan ve primle tanışamadı. Kartal'ın dev turnuvadaki toplam para ödülü kaybı 11.2 milyon Avroya (151 milyon lira) ulaştı.
UEFA sezon başında gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Avro (38 milyon lira) prim verileceğini ilan etmişti. Beraberliğin prim miktarı ise 930 bin Avro (12.5 milyon lira) olarak belirlenmişti.
Beşiktaş gruptaki son maçını 7 Aralık Salı günü Borussia Dortmund'la deplasmanda oynayacak. Kartal, Almanya'dan da puansız dönerse UEFA'dan hiç para ödülü kazanamadan maçlarını tamamlamış olacak.
Kaynak: Ajansspor
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