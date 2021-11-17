Beşiktaş'ta Batshuayi gelişmesi
Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, yüksek ateş nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta iki önemli gelişme yaşandı.
Sakatlığı sebebiyle 2 haftadır Londra'da Chelsea kulübünde tedavi olan Batshuayi, dün Türkiye'ye dönmüştü. Alanyaspor maçında oynayıp oynamayacağı belli olmayan ve tetkikleri beklenen Belçikalı golcünün, bu kez de yüksek ateş sebebiyle bugün yapılan idmana çıkmadığı öğrenildi. 39.5 derece ateşi olan Batshuayi'nin tedavisine hemen başlandığı ancak Alanyaspor maçının kadrosuna alınmasının zor olduğunu öğrenildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında, "Futbolcumuz Michy Batshuayi’ye, sağ uyluk arka adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavi sürecinin bir kısmını geçirdiği İngiltere’den dönüşünde, ateş ve boğaz ağrısı şikayetleri sonrası yapılan değerlendirme neticesinde “Akut Tonsillit” tanısı konmuştur." denildi.
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