Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama:

23 Ocak 2022 Pazar, 14:06

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında oyundan çıkan Josef de Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Siyah-beyazlılar Brezilyalı oyuncunun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Buna göre 32 yaşındaki futbolcu 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

Josef de Souza bu sezon 28 maçta forma giydi. 3 gol kaydeden Brezilyalı orta saha gollerinin 2'sini Fenerbahçe ağlarına gönderdi.