Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz ekibi Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Yunan kulüp Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:46
Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.

Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in takımı Panathinaikos'u konuk edecek.

BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estadio Municipal de Braga'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Braga, bir önceki turda Sırp ekip Backa Topola'yı iki maçın toplamında 7-1 mağlup ederek elemişti.

Panathinaikos ise Fransız Marsilya'yı penaltılarda 5-3 ile geçmişti.


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