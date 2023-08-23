Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 23.08.2023 - 10:46

Güncelleme: 23.08.2023 - 10:46

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.

Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in takımı Panathinaikos'u konuk edecek.

BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estadio Municipal de Braga'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?



Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Braga, bir önceki turda Sırp ekip Backa Topola'yı iki maçın toplamında 7-1 mağlup ederek elemişti.

Panathinaikos ise Fransız Marsilya'yı penaltılarda 5-3 ile geçmişti.