Braga - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Portekiz ekibi Braga, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında kendi sahasında Yunan kulüp Panathinaikos'u konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu heyecanı devam ediyor.
Artur Jorge yönetimindeki Braga, kendi sahasında Ivan Jovanovic'in takımı Panathinaikos'u konuk edecek.
BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Portekiz'in Braga kentinde bulunan Estadio Municipal de Braga'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
BRAGA - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Braga, bir önceki turda Sırp ekip Backa Topola'yı iki maçın toplamında 7-1 mağlup ederek elemişti.
Panathinaikos ise Fransız Marsilya'yı penaltılarda 5-3 ile geçmişti.
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