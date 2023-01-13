Caner Erkin'e Süper Lig'den teklif
Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, deneyimli futbolcu için Süper Lig'den teklif aldıklarını ancak Caner'in önceliğinin Avrupa olduğunu söyledi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ten sürpriz bir şekilde ayrılan Caner Erkin için transfer açıklaması geldi.
Milliyet'in haberine göre Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, yaptığı açıklamda, 34 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'den de teklif aldıklarını ancak Caner'in önceliğinin Avrupa'da oynamak olduğunu söyledi.
Caner Erkin
Altıparmak, "Süper Lig'den 3-4 takımdan teklif aldık. Avrupa kulüplerinin de Caner'e ilgisi var. Caner'in önceliği Avrupa'da oynamak. 1 hafta içinde teklifleri değerlendirip kararımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.
Bu sezon Fatih Karagümrük'te 12 maça çıkan Caner Erkin, 6 asist yaptı.
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