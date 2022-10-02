CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Fenerbahçe

02 Ekim 2022 Pazar, 19:01

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını Vodafone Park'ta paylaşacak.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Serkan Ok yapacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturacak. AVAR'da ise Koray Gençerler görev alacak.

Milli maçlar öncesindeki son lig maçında İstanbulspor'la 2-2 berabere kalarak beklemediği bir puan kaybı yaşayan siyah-beyazlı ekip, derbiyi kazanarak yeniden yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Ligde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 14 puanla 4. sırada yer alırken, 4 galibiyet, birer mağlubiyet ve beraberliği bulunan Fenerbahçe 13 puanla 6. basamakta bulunuyor.

Süper Lig'de oynadığı son 2 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan ve bu müsabakalarda 7 gol atıp kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe, derbiyi kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Bir maçı eksik olan Jorge Jesus'un öğrencileri, haftaya 13 puan ve averajla 6. sırada girdi.

İşte 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst

Fenerbahçe: Altay, Gustavo Henrique, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, İrfan Can, Joao Pedro, Valencia