CANLI ANLATIM - Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Karşılaşma ile ilgili bütün detaylar ve canlı anlatım Cumhuriyet.com.tr'de...
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oluyor.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Ulusoy oturuyor. AVAR'da ise Serkan Tokat görev alıyor.
Fenerbahçe ligde 13 maç sonunda 29 puanla lider konumunda bulunuyor. Geçen yılın şampiyonu Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada yer alıyor.
İşte 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Siopis, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Gomez
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Crespo, Arao, Ferdi, İrfan Can, King, Bastshuayi
CANLI ANLATIM | Trabzonspor 0-0 Fenerbahçe
22' Maxi Gomez, Serdar Aziz'e yaptığı sert faul sonrası sarı kart gördü.
21' Trabzonspor'da Maxi Gomez, ceza sahası dışından şansını denedi. Top üstten farklı şekilde auta gitti.
18' Orta alanda Trezeguet, Osayi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
17' Visca'nın savunma arkasına gönderdiği topa Maxi Gomez gelişine vurdu ama savunma topu karşıladı.
13' Joshua King ceza sahası çizgisinin üzerinden mükemmel vurdu. Top üst direkten oyun alanına geri döndü.
12' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Trezeguet ceza sahası dışından vurdu. Savunmaya çarpan top Altay'da kaldı.
11' Trabzonspor'da önde baskı yapan Abdülkadir Ömür, Altay'dan topu almak isterken rakibine faul yaptı.
4' Eren'in savunma arkasına gönderdiği topta Trezeguet çaprazdan karşı karşıya vuruşunu yaptı. Kaleci Altay gole izin vermedi. Sonrasında ise ofsayt bayrağı havaya kalktı.
1' Zorlu mücadele Halil Umut Meler'in işareti ile başladı.
Eksikler
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro, Luan Peres, Alioski ve Arda Güler bu maçta forma giyemeyecek.
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