Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından galibiyetin mimarlarından Cenk Tosun ile Necip Uysal tesislerde taraftara üçlü çektirdi.
Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor.
Ezeli rakibini 4-2 mağlup eden siyah-beyazlıları Nevzat Demir Tesisleri’nde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.
Tarihi zaferin coşkusunu taraftarlarıyla yaşayan Beşiktaş’ta 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun ile Necip Uysal taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
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