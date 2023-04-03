Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:03

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 07:03

Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Ezeli rakibini 4-2 mağlup eden siyah-beyazlıları Nevzat Demir Tesisleri’nde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

Tarihi zaferin coşkusunu taraftarlarıyla yaşayan Beşiktaş’ta 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun ile Necip Uysal taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.