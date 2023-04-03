Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-2 mağlup etmesinin ardından galibiyetin mimarlarından Cenk Tosun ile Necip Uysal tesislerde taraftara üçlü çektirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 07:03
Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbi galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Ezeli rakibini 4-2 mağlup eden siyah-beyazlıları Nevzat Demir Tesisleri’nde büyük bir taraftar topluluğu karşıladı.

Tarihi zaferin coşkusunu taraftarlarıyla yaşayan Beşiktaş’ta 2 gol atarak galibiyetin mimarı olan Cenk Tosun ile Necip Uysal taraftarlara üçlü çektirdi. Taraftarlar da tezahüratlarla takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.


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