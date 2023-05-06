Chelsea 9 maç sonra kazanmasını bildi!
Premier Lig 35. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 mağlup etti.
Premier Lig 35. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Bournemouth ile karşılaştı.
Vitality Stadium'da oynana maçı Chelsea 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Callagher, 82. dakikada Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix kaydetti. Bournemouth'un tek golü Matias Vina'dan geldi.
Chelsea 9 maç sonra galibiyete uzandı. Frank Lampard da Londra ekibiyle ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla Chelsea puanını 42'ye çıkardı. Bournemouth ise 39 puanda kaldı.
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