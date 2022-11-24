Cristiano Ronaldo milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı!
Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'n Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçın seramonisinde gözyaşlarına hakim olamadı.
Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez Portekiz-Gana maçında görülen 37 yaşındaki yıldız, ulusal marşların çaldığı esnada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.
Ronaldo, mücadelenin 31. dakikasında fileleri havalandırdı ancak karşılaşmanın hakemi Ismail Elfath, pozisyon başlangıcında Ronaldo'nun rakibine faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.
Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.
Video Haberler
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan’ın Bahçeli’nin sevmediği arkadaşı
- Uzun süredir bekleniyordu... Ve düzenleme geldi!
- Merkez faiz kararını açıkladı
- Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kötü haber!
- İşte sıfır otomobillerin yeni fiyatları...
- Kremlin'den 'Erdoğan ve Esad görüşmesi' açıklaması
- 'Atamada liyakat unutuldu'
- Dikkat çeken iki olasılık!
- Ateş pahası harçlar çağ yangınına dönüyor
- Yasak Elma'ya konuk oyuncu olarak gelmişti; yeni gelişme