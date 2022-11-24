Cristiano Ronaldo milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı!

Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Portekiz'n Dünya Kupası'nda Gana ile oynadığı maçın seramonisinde gözyaşlarına hakim olamadı.

cumhuriyet.com.tr
24 Kasım 2022 Perşembe, 20:19
Cristiano Ronaldo milli marş sırasında gözyaşlarını tutamadı!
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Manchester United'la sözleşmesini feshettikten sonra ilk kez Portekiz-Gana maçında görülen 37 yaşındaki yıldız, ulusal marşların çaldığı esnada gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Ronaldo, mücadelenin 31. dakikasında fileleri havalandırdı ancak karşılaşmanın hakemi Ismail Elfath, pozisyon başlangıcında Ronaldo'nun rakibine faul yaptığını işaret etti ve golü iptal etti.

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'nı kulüpsüz olarak geçiriyor. Portekizli yıldızın aylardır yaşadığı sıkıntılara bu durum da eklenince duygusal patlama kaçınılmaz oldu.


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