Darüşşafaka Basketbol Takımı FIBA Şampiyonlar Ligi play-in maçında mağlup oldu
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ilk maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'a deplasmanda 83-78 mağlup oldu.
Organizasyonda G Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Darüşşafaka, H Grubu'nu ikinci bitiren Hereda San Pablo Burgos ile karşı karşıya geldi.
Burgos kentindeki Pabellon Multiusos Coliseum'da oynanan müsabakanın ilk çeyreği, Darüşşafaka'nın 25-19 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci periyotta toparlanan ev sahibi ekip farkı kapattı ve soyunma odasına 39-39 eşitlikle gidildi.
İkinci yarıda daha üstün oynayan Hereda San Pablo Burgos, üçüncü çeyreğini 64-58 önde geçtiği karşılaşmadan 83-78 galip ayrıldı.
Play-in turunun ikinci maçı, 11 Ocak salı günü Volkswagen Arena'da oynanacak. İki galibiyete ulaşan takım, son 16 turuna yükselecek.
Video Haberler
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
En Çok Okunan Haberler
- Benzin, mazotun ardından bir zam daha
- Koronavirüsün sonu için tarih verildi!
- Erdoğan'a çok sert emekli maaşı tepkisi
- Okuyan ve Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
- Demirören ve 5 şirketin döviz oyunu
- İmamoğlu'nu hedef almaştı: Bahçeli'ye istirahat çağrısı
- Bir sigara grubuna daha dev zam
- 'Adım adım gelen felaket: 20,25 dolar/TL'
- Erdoğan, kendi maaşına da zam yaptı
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!