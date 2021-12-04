Dünya Atletizm Birliği'nin eski başkanı Diack, 88 yaşında öldü

04 Aralık 2021 Cumartesi, 07:45

Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) eski başkanı Lamine Diack, 88 yaşında hayatını kaybetti.

Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, 1999-2015 yıllarında başkanlık yapan Senegalli spor adamının vefat ettiği bilgisi paylaşıldı.

2012 Londra Olimpiyatları dahil olmak üzere bazı organizasyonlarda dopingli atletlerin test sonuçlarını gizlediği ve karşılığında 3 milyon Avronun üzerinde rüşvet aldığı iddia edilen Diack, geçen yıl Fransız mahkemesi tarafından 4 yıl hapis ve 500 bin Avro para cezasına çarptırılmıştı.

Fransa'da ev hapsinde tutulan Diack, 500 bin Avroluk para cezasının ödenmesinin ardından mayıs ayında ülkesi Senegal'e dönmüştü.



