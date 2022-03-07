Eden Hazard, Real Madrid'de kalıyor!

07 Mart 2022 Pazartesi, 18:52

Eden Hazard'ın kardeşi Kylian, ağabeyinin Real Madrid'deki durumuyla ilgili Belçika'dan Het Laatste Nieuws'a konuştu.

Eden Hazard'ın Vinicius'un arkasında yedek oyuncu durumuna düşmesiyle ilgili gelen soruya Kylian Hazard, "Eden ve ailesi, Madrid'de çok mutlular. Ne kadar oynadığı ve kadrodaki yeri önemli değil. 2024'e kadar sözleşmesi var ve sanırım sözleşme sonuna kadar Real Madrid'de kalacak" cevabını verdi.

Bu sezon Carlo Ancelotti ile birlikte dakikalarının düşmesine ilişkin Kylian Hazard, "Eden bu sezon daha az oynuyor ve takım onsuz şampiyonluğa koşuyor. Herkes Eden Hazard'ın ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu bilir. Ancak, şimdiki durumda belki de kendisini yeniden ispat etmesi gerekecek" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

2019 yazında 115 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'den Real Madrid'e transfer olan Eden Hazard, sakatlıklar ve düşük formu nedeniyle beklentileri karşılayamadı.

Vinicius'un yükselen formuyla birlikte yedek oyuncu konumuna düşen Eden Hazard, bu sezon La Liga'da 17 maçta 686 dakika süre alıp yalnızca 1 asist yapabildi.