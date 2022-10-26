Eintracht Frankfurt - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.
D Grubu'nda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Alman ekip Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.
EINTRACHT FRANKFURT - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
EINTRACHT FRANKFURT - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Marsilya, gruptaki 4. maçında Sporting deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Eintracht Frankfurt ise Tottenham deplasmanında 3-2 mağlup olmuştu.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Yardımına Belediye ekipleri yetişti
- Karpuz tarlasında çalışarak dünya şampiyonu oldu
- 'Kuzular firarda'
- Tescilli sarıulak zeytini bahçede 20 lira
- Güneş Tutulmasını işte böyle izledi
- Tamire alınan telefonun bataryası patladı
- 90'lık gelin ile 77'lik damat nikah masasında
- Bulgurların lezzetin buradan geliyor
- Görenlerin ilgi odağı oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Nebati'nin skandal sözleri gündem oldu
- 'Kötü haberi veriyorum...'
- Ece Üner'in mikrofonu tuvalete giderken açık kaldı
- Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı
- Bahçeli bombaladı, AKP suspus!
- HDP, Gelecek ve DEVA'yı yok saydı
- Projeler 500 milyar TL yuttu
- 'O senin kapasite problemin'
- AKP'nin tütün ve alkole yönelik teklifi Meclis'ten geçti
- Halit Kıvanç yaşamını yitirdi