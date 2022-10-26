Eintracht Frankfurt - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Ekim 2022 Çarşamba, 17:27
Eintracht Frankfurt - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı devam ediyor.

D Grubu'nda milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya, deplasmanda Alman ekip Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

EINTRACHT FRANKFURT - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Deutsche Bank Park'ta oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

EINTRACHT FRANKFURT - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Gil Manzano'nun yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Marsilya, gruptaki 4. maçında Sporting deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Eintracht Frankfurt ise Tottenham deplasmanında 3-2 mağlup olmuştu.


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