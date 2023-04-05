Emre Belözoğlu'na kırmızı kart!

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 21:43

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 21:43

Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray deplasmanına konuk oldukları maçta kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

Karşılaşmada dakikalar 37'yi gösterdiğinde Belözoğlu, hem dördüncü hakem hem de yan hakeme yaptığı itirazların sonrasında kırmızı kart gördü. Maçın hakemi Kadir Sağlam, yardımcılarının uyarısıyla kırmızı kartına başvurdu.

Bu kararın ardından Belözoğlu tepkilerini sürdürdü ancak karar değişmedi.