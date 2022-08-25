Erdoğan'ın Mesut Özil'e hediye ettiği saat Almanya'da gündem oldu: Asgari ücretin altı katı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 14:16

Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan yıldız futbolcu Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği saati sosyal medya hesabından paylaşması Almanya'da da gündem oldu.

33 yaşındaki futbolcuya hediye edilen 1700 Euro değerindeki saatle ilgili Bild gazetesinde çıkan haberde, “Özil gururla Erdoğan’dan gelen hediyeyi gösterdi" başlığı kullanıldı.

Geçtiğimiz pazar günü oynanan Başakşehir - Kayserispor maçının 80'inci dakikasında oyuna girerek yeni takımında ilk maçına çıkan Özil için, "Bir dönem Arsenal ve Real Madrid forması giyen Özil, saha dışında da mutluydu. Maçtan sonra kendisine hediye edilen yeni saati Instagram’dan paylaştı” denildi.

"ASGARİ ÜCRETİN ALTI KATI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özil'in nikah şahidi olduğu da hatırlatılan haberde hediye edilen saatte Erdoğan’ın imzasının olduğu da belirtildi ve “İddiaya göre fiyatı 1700 Euro. Bu da Türkiye’deki askeri ücretin altı katı” ifadeleri kullanıldı.