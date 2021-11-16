Eski başbakan yardımcısını cinsel saldırı ile suçlayan Peng Shuai'den haber alınamıyor

16 Kasım 2021 Salı, 16:01

Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı. Kısa süre sonra yaklaşık 10 yıl boyunca tacize uğradığını söyleyen genç kadının, hesaplarına erişim engellendi. O günden beri de Shuai'den haber alınamadı.

Euronews'in haberine göre; Peng Shuai'nin hayatta olup olmadığı konusunda endişeler artarken Çin Ulusal Tenis Federasyonu konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.

ABD merkezli WTA, yaptığı açıklamada eski Çin liderine karşı "cinsel saldırı iddialarına yönelik tam, adil ve şeffaf bir soruşturma" istediğini söyledi.

WTA başkanı Simon, New York Times'a kimsenin Peng ile doğrudan konuşmadığını, ancak Çin Tenis Birliği'nden Peng'in güvende olduğuna ve "herhangi bir tehdit altında olmadığına" dair güvence aldığını söyledi.