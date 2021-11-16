Eski başbakan yardımcısını cinsel saldırı ile suçlayan Peng Shuai'den haber alınamıyor
Çinli tenis yıldızı Peng Shuai, eski Başbakan Yardımcısı Zhang Gaoli'ye yönelik cinsel saldırı suçlamasında bulunmasının ardından ortadan kayboldu.
Çinli ünlü tenisçi Peng Shuai, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformu Weibo’da, 2013 ile 2018 yılları arasında Çin’in başbakan yardımcısı olan Zhang Gaoli tarafından 3 yıl önce cinsel ilişkiye zorlandığını açıkladı. Kısa süre sonra yaklaşık 10 yıl boyunca tacize uğradığını söyleyen genç kadının, hesaplarına erişim engellendi. O günden beri de Shuai'den haber alınamadı.
Euronews'in haberine göre; Peng Shuai'nin hayatta olup olmadığı konusunda endişeler artarken Çin Ulusal Tenis Federasyonu konuya ilişkin sessiz kalmayı tercih etti.
ABD merkezli WTA, yaptığı açıklamada eski Çin liderine karşı "cinsel saldırı iddialarına yönelik tam, adil ve şeffaf bir soruşturma" istediğini söyledi.
WTA başkanı Simon, New York Times'a kimsenin Peng ile doğrudan konuşmadığını, ancak Çin Tenis Birliği'nden Peng'in güvende olduğuna ve "herhangi bir tehdit altında olmadığına" dair güvence aldığını söyledi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi
- Ferdi Özbeğen'in yeğeni evinde öldürüldü
- AKP'den yüzde 50+1 kararı
- Bahçeli'den Erdoğan açıklaması
- Bakan Elvan konuştu dolar ve euro fırladı
- Şekere dev zam!
- Gökhan Özoğuz'dan, Erdoğan'ın sözlerine cevap
- Erdoğan ile Davutoğlu'nun kavgasını anlattı
- İran kalecisinden iddialara cevap geldi!
- Özgür Demirtaş'tan 'saldırı' açıklaması