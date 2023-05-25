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Eski Beşiktaşlı Douglas, silahla yakalandı!

Eski Beşiktaşlı Douglas ülkesinde yasadışı silah bulundurmaktan ve ateşlemekten gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2023 - 11:13
Eski Beşiktaşlı Douglas, silahla yakalandı!
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2019'da Barcelona'dan bedelsiz bir şekilde Siyah-beyazlı ekibe katılan ve 3 sezon Beşiktaş forması giyen Brezilyalı yıldız ülkesinde yaşanan silahlı bir olaya karıştı.

Sporx'in Fotomaç'a dayandırdığı habere göre, Douglas otoparkta tehdit amaçlı havaya ateş ettikten sonra tutuklandı.

Brezilyalı yetkililerden alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu olayın ardından tabancayı, polis tarafından bulunan ateşlenmemiş mühimmatla birlikte çevredeki bir çalılığa sakladı.

Karakola götürülen Douglas gözaltı duruşmasından sonra serbest bırakıldı.


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