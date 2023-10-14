EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlıyor

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 8. haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 11:24
EURO 2024 Elemeleri'nde 8. hafta heyecanı başlıyor
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 8. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın Konya'da Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen A Milli Takım, yarın Letonya'yı da yendiği takdirde gruptaki son maçı öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler, Hırvatistan'ı konuk edecek. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 8. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

A Grubu:

16.00 Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi

21.45 Norveç-İspanya

D Grubu:

21.45 Türkiye-Letonya

21.45 Galler-Hırvatistan

E Grubu:

19.00 Çekya-Faroe Adaları

21.45 Polonya-Moldova

I Grubu:

19.00 İsviçre-Belarus

21.45 Romanya-Andorra

16 Ekim Pazartesi:

B Grubu:

21.45 Yunanistan-Hollanda

21.45 Cebelitarık-İrlanda Cumhuriyeti

F Grubu:

19.00 Azerbaycan-Avusturya

21.45 Belçika-İsveç

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lihtenştayn

21.45 Bosna Hersek-Portekiz

21.45 Lüksemburg-Slovakya

17 Ekim Salı:

C Grubu:

21.45 İngiltere-İtalya

21.45 Malta-Ukrayna

G Grubu:

21.45 Litvanya-Macaristan

21.45 Sırbistan-Karadağ

H Grubu:

19.00 Finlandiya-Kazakistan

21.45 Kuzey İrlanda-Slovenya

21.45 San Marino-Danimarka


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