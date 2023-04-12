Eyüpspor'a Gençlerbirliği darbesi!
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Zafer Turan'ın ekibi Eyüpspor ile Sinan Kaloğlu'nun yönetimindeki Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
Eyüp Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği 2-0 kazanırken goller; 13. dakikada Yasin Güreler ve 51. dakikada Mete Kaan Demir'den geldi.
Bu sonuçla birlikte iç sahada üst üste 3. puan kaybını yaşayan Eyüpspor 57 puanda kalırken, Gençlerbirliği 27 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor deplasmanda Göztepe'ye konuk olurken, Gençlerbirliği evinde Altay'ı ağırlayacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezici anketi: İlk turda büyük fark
- Kılıçdaroğlu'yla görüşen Sinan Oğan'dan açıklama
- Erdoğan lafı resmen ağzına tıkmış, fena tersledi!
- AKP'nin anket sırrı çözüldü...
- Aile Bakanlığı tecavüzün yaşandığı yerde ağırlanmış
- HÜDA PAR cumhuriyet rejimini hedef aldı!
- Kılıçdaroğlu Sadullah Ergin'le ilgili ilk kez konuştu
- Hem Erdoğan'a hem de partisine kötü haber
- Mustafa Destici'den Erkan Baş için 'ırkçı' açıklama!
- EURO 24 ve Copa America aynı anda oynanacak