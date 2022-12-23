Fatih Terim suskunluğunu bozdu! 'Benim hikayem ben bitti demeden bitmez'

23 Aralık 2022 Cuma, 21:28

Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, TRT Spor'a verdiği röportajda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'daki görevinden ayrıldıktan 15 gün sonra bile teklif aldığını ancak dinlenmeye ihtiyacı olduğunu sonradan anladığını belirterek, "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Oradan bugüne hayır dememin sebebi buydu. İlk defa böyle uzun dinlendim. Hiç durmadan bunca sene kolay değil. Rüzgar yükseklerde sert eser tabii. Kendimi zihnen iyi hissediyorum. Bakalım neye karar vereceğiz." sözlerini kullandı.

"BEN DAHA BİTTİ DEMEDİM"

Terim, bundan sonra herhangi bir kulüpte görev alıp almamasıyla ilgili konuya ise, "Ben zaten neyin ne olacağını söyleyeceğim. Son birkaç aydır faaliyetlerimizde de söylüyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyler düşünüyorum. Benim hikayem ben bitti demeden bitmez. Benim yerime fikir belirtenler var ama bitmez. Çok fazla konuşmadım. Bundan sonra sosyal medyayı biraz daha aktif kullanacağım. Benim hayatım futbol. Kendim en iyi yaptığım iş olarak bunu biliyorum. yakın bir zamanda gereğini söyleriz. Herkes de ne yapmak istediğimizi anlar. Bir çok Milli Takım, kulüp takımı olağanüstü rakamlarla da gelenler oldu ama ben hep hayır dedim." açıklamasını yaptı.