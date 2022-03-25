Fatih Terim'den mali genel kurul kararı
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, mali genel kurula katılmayacak.
Galatasaray'da uzun süredir beklenen Mali Genel Kurul, cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Milliyet gazetesinin haberine göre; Galatasaray'ın eski teknik direktörü ve divan kurulu üyesi Fatih Terim, mali genel kurula katılmama kararı aldı.
Deneyimli teknik adam, 10 Ocak'ta başkan Burak Elmas ile yaptığı görüşmenin ardından görevinden istifa etmişti.
Galatasaray'da genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından cumartesi saat 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul geç saatlere kadar devam edecek.
Önce Mustafa Cengiz dönemi sonrasında Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini yapacağını söylemişti.
Galatasaray eski teknik direktörü ve hali hazırda divan kurulu üyesi Fatih Terim'in mali genel kurula katılacağı belirtilmişti. Fakat son gelen bilgilere göre Terim'in mali genel kurulda yer almayacağı öğrenildi.
Faith Terim'in mali genel kurula katılıp konuşma yapacağı öne sürülmüştü.
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