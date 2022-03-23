Fenerbahçe 10 maçta aldığı sonuçlarla büyük çıkış yakaladı

23 Mart 2022 Çarşamba, 07:00

İsmail Kartal’ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle Fenerbahçe’nin yaşadığı çıkış istatistiklere de yansıdı.

Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Sarı-Lacivertli takıma yaptığı dokunuşlarla görev süresindeki 10 maçlık dönemde farkını hissettirdi. Birçok futbolcu bireysel olarak form grafiğini artırdı, Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Süper Lig’deki 10 maçta 21 puan topladı. Sarı-Lacivertliler, bu dönemde 21 puanı hanesine yazdıran lider Trabzonspor’la aynı performansı sergiledi. Sezonu ikinci sırada bitirme hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, Kartal yönetimindeki tek yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’dan önceki 5 maçta sadece 1 kez galip gelebilmişti. Fenerbahçe, Kartal’la 10 maçta 2.1 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli hoca ve ekibinin fizik çalışmaları sayesinde maç başına koşu mesafesini 120 ile 125 kilometre arasına çekmeyi başardı.