Fenerbahçe 10 maçta aldığı sonuçlarla büyük çıkış yakaladı
Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal’ın Fenerbahçe yönetmine gelmesiyle takımın performansındaki artış dikkat çekti.
İsmail Kartal’ın teknik direktörlük görevine gelmesiyle Fenerbahçe’nin yaşadığı çıkış istatistiklere de yansıdı.
Tecrübeli hoca, ekibiyle birlikte Sarı-Lacivertli takıma yaptığı dokunuşlarla görev süresindeki 10 maçlık dönemde farkını hissettirdi. Birçok futbolcu bireysel olarak form grafiğini artırdı, Fenerbahçe, Kartal yönetiminde Süper Lig’deki 10 maçta 21 puan topladı. Sarı-Lacivertliler, bu dönemde 21 puanı hanesine yazdıran lider Trabzonspor’la aynı performansı sergiledi. Sezonu ikinci sırada bitirme hedefiyle yoluna devam eden Fenerbahçe, Kartal yönetimindeki tek yenilgisini Başakşehir karşısında aldı. Sarı-Lacivertliler, İsmail Kartal’dan önceki 5 maçta sadece 1 kez galip gelebilmişti. Fenerbahçe, Kartal’la 10 maçta 2.1 puan ortalaması yakaladı. Sarı-Lacivertliler, tecrübeli hoca ve ekibinin fizik çalışmaları sayesinde maç başına koşu mesafesini 120 ile 125 kilometre arasına çekmeyi başardı.
İlgili Haberler
- Sosyal medyada Fenerbahçe'ye "şikeci" yorumu yapan kişiye para cezası
- Fenerbahçe - Trabzonspor rekabeti yeşil sahaları aştı, nikah masasına taşındı
- Fenerbahçe'nin artan performansı dikkat çekti
Video Haberler
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
- 'Yaşayan İnsan Hazinesi' Halime Özke: Ben öldüğümde sips
- Hamile eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet iste
- İstanbul'da taksici dehşeti: Genç kadını darp etti
En Çok Okunan Haberler
- İnsan Sesi
- Emperyalizmin Türkiye’ye etkileri
- Unutulmaması gereken kumpaslar - Gülseven G. YAŞER
- Yeni anayasa ve yanıt bekleyen sorular - Osman GÖLCÜK
- Esad’ın BAE ziyaretinin düşündürdükleri!
- Cumhurbaşkanlığına, Fuat Oktay vekalet edecek
- Karar günü: Ulaşıma zam gündemde
- Maliyetleri artırdı: 5 liraya zam geldi
- Trabzonspor'da hedef iki kupa
- Benzin ve motorine büyük zam!