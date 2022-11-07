Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan 3 değişiklik
Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaştıkları Dinamo Kiev maçı kadrosundan 3 ismi Sivasspor mücadelesinde tercih etmedi.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynadıkları Dinamo Kiev maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti.
Portekizli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Dinamo Kiev karşısında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Bright Osayi-Samuel ve Arda Güler'i yedek soyundururken, sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'yi kadroya alamadı.
FENERBAHÇE'DE 3 DEĞİŞİKLİK
68 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine ise Ezgjan Alioski, İrfan Can Kahveci ve Emre Mor'u ilk 11'de değerlendirdi.
Demir Grup Sivasspor karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendiren Jorge Jesus, savunma hattını Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Ezgjan Alioski'den oluşturdu. Orta alanda Willian Arao ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli çalıştırıcı, kanatlarda İrfan Can Kahveci ile Emre Mor'u tercih etti. Jesus, gol yollarında ise Enner Valencia ile Michy Batshuayi'ye güvendi.
Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Yiğit Efe Demir, Yusuf Kocatürk, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Arda Güler, Diego Rossi, Serdar Dursun ve Joao Pedro ise forma şansı bekledi.
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