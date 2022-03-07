Fenerbahçe'nin Joachim Löw'ü açıklayacağı iddia edildi
Fenerbahçe gelecek sezon için anlaştığı Alman teknik direktör Joachim Löw'ü açıklamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin bu hafta içinde duyuruyu yapacağı iddia edildi.
Süper Lig'de şampiyonluk umudunu kaybeden ve UEFA Konferans Ligi'nden de elenen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Vitor Pereira ile yolları ayırdıktan sonra geçici olarak İsmail Kartal ile anlaşan sarı-lacivertlileri gelecek sezon çalıştıracağı iddia edilen Joachim Löw ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Ajansspor'un duyurduğu habere göre başkan Ali Koç, her konuda anlaşma sağladığı eski Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw ile imzaları atmaya hazırlanıyor. İmzalar atıldıktan sonra bu hafta içi duyurunun yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Löw için "Projesiyle gelecek uzun vadeli hoca. Uzun zamandır kulüp takımı çalıştırmadı. Bu yüzden Löw şu an ikisi aktif olarak çalışan 3 teknik direktörle gelmek istiyor. Ocak ayında gelmemesinin nedeni de bu" demişti. Löw'ün projesinde Türkiye'yi bilen isim olarak İsmail Kartal bulunuyor.
Löw, Ali Koç ile yaptığı görüşmelerde "Fenerbahçe'nin bir futbol kültürü oluşturması gerekiyor. İlk geldiğimde Fenerbahçe Avrupa'da daha çok biliniyordu. Ben eski güçlü Fenerbahçe'yi yaratmak için projem hazır" ifadesini kullanmıştı.
Başkan Ali Koç da "Joachim Löw, bize elinde çok büyük bir gurbetçi profili olduğunu söyledi. Bu isimler normalde Almanya'dan ayrılmak istemiyor. Ancak Joachim Löw, İstanbul'a gelirse onunla çalışacaklarını söylemişler" demişti.
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