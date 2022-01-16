Fenerbahçe'nin sezon başı istediği teknik direktör kovuldu!
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton, teknik direktör Rafael Benitez'in görevine son verdi.
Premier League ekibi Everton, teknik direktörü İspanyol Rafael Benitez ile yollarını ayırdı.
Tecrübeli çalıştırıcının adı sezon başı sıkça Fenerbahçe ile anılıyordu.
Everton Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Haziran 2021'de Everton'a katılan Benitez'in, görevine son verildiği ifade edildi.
Yeni teknik direktörün kısa zaman içinde açıklanacağı bildirildi.
Norwich City'ye dün 2-1 yenilen Everton, son 13 Premier Lig maçından sadece birini kazandı ve küme düşme hattının altı puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.
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