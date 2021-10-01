Ferrari pilotu Leclerc, yarışı elinden kaçıran Lando Norris'i eleştirdi
Charles Leclerc, McLaren pilotu Lando Norris'in son turlarda kaybettiği yarış liderliği hakkında açıklamalarda bulundu.
Rusya Grand Prix'sinde son turlara lider girmesine rağmen yarışı ancak 7. tamamlayabilen Lando Norris, Formula 1'de Ferrari'nin pilotluğunu yapan Charles Leclerc tarafından eleştirildi.
Lando Norris, aniden bastıran yağmurla beraber ıslak zemin lastikleri takmamak için direnmişti. Neredeyse her pilot pitstop yapıp ıslak zemin lastiğine geçerken, buna direnen Norris zorlu geçen son turlar neticesinde 7. olabilmişti.
Leclerc Norris'in neler hissettiğini anlayabildiğini söylerken bu tür durumlarda karar vermenin öneminden bahsetti. Ayrıca, Norris'in yaptığı hatanın sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.
Buna rağmen İngiliz pilotun harika bir sürücü olduğunun altını çizen Leclerc, "Bunu zaten bu sezon defalarca gösterdi. Bence çok iyi bir sezon geçiriyor ve bu hatasından da öğreneceği şeyler olacaktır. Kariyerindeki ilk galibiyeti almak istiyor ve bunu kısa sürece başaracaktır. Rusya'da yaşananlara takılıp kalmamalı." ifadelerini kullandı.
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Fransız pilot Leclerc de 2019'da Bahreyn GP'de son turlara lider girmesine karşın motor problemleri sebebi ile bunu elde edememişti.
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