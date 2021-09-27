Formula 1'de zaferi kaçıran Norris ıslak zemine öfkeli!

27 Eylül 2021 Pazartesi, 09:39

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 15. ayağı Rusya Grand Prix'sinde yağmur sonucu belirledi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren pilotu Lando Norris, son turlarda yaptığı hatayla kariyerinin ilk zaferini kaçırdı. Yarış içerinde genel olarak kontrol altında götürmesine rağmen son turlarında gelen yağmur, yarışın tüm gidişatını değiştirdi ve Norris'in galibiyet umutlarını çöpe attı.

Yarışın son turlarında yağmurun şiddetti arttığı için pilotlar tarafından peş peşe pitler gelmeye başladı. Son bölümde ortalık tamamen karışırken; Mercedes, Hamilton'ı pite aldı ancak McLaren pilotu Norris, takımını dinlemeyerek pistte kalmaya devam etti.

İlerleyen bölümde yağmur etkisini artırırken, Norris kuru zemin lastikleriyle çok fazla zaman kaybetti ve bitime iki tur kala zorlandığından dolayı pite girdi ancak liderliği Hamilton'a kaptırdı.

Hamilton yarışın kalan kısmında hata yapmadı ve damalı bayrağı ilk sırada görerek 100. zaferini aldı. Tüm bu sürecin sonunda Norris ise, yarışı yedinci sırada tamamladı.

İlk galibiyetini kaçırmanın yarattığı acı hakkında Sky'a konuşan Norris "Mutsuzum. Bir noktada çok yıkıldım. Sanırım pistte kalma kararı aldık. Bence tabii ki de bu kararın da arkasındayız. Günün sonunda bu, yanlış karardı ancak takım kadar ben de bir karar aldım. Hatta onlar daha çok pite girmemizi düşündü ve ben pistte kalmak istedim. Yani bu benim kararımdı. Olması gerekenin bu olduğunu düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

Norris, yağmurun şiddetini artırmasıyla planlarının tutmadığını da dile getirerek, şöyle konuştu:

"Elimdeki her şeyi yapabildiğimi düşündüm, sonda her şey karma karışık olsa bile. Bir takım hatalar yaptım ancak buna rağmen Lewis'i arkamda tuttum ve onunla aramı açmayı başardım. Bu biraz şans ile alakalıydı, Lewis pite girmeden önce atılan turlarda doğru lastikte olduğumu düşünüyordum ve bana da yağmurun stabil olarak ilerleyeceğini söylediler. Eğer aynı yağmur şiddeti devam etseydi doğru kararı almış olacaktık ve pistte kalmak doğru karar olacaktı. Ancak yağmur, takım olarak beklediğimizden daha şiddetliydi ve bu da bizim kaybetmemize neden oldu."

Ayrıca Norris, lastik değiştirme kararının alınmasının zor olduğunu, çünkü yarışın bitimine çok az kaldığını da belirtti.

"DOĞRU OLANI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEYİ YAPTIK"

McLaren pilotu, "Özellikle bitişe iki tur kala olması her şeyi daha zor hâle getirdi. Eğer 20 tur olsaydı verilen kararda bu kadar agresif olunması gerekmezdi ancak doğru olanı düşündüğümüz şeyi yaptık, ki tabi ki de mutsuz olduğum bir karardı. Günün sonunda yanlış karardı. O ana kadar takım, inanılmaz bir iş yaptı ve hafta sonunda da çok iyilerdi. Bu nedenle bu karar dışında yaptığımız her şeyden memnunum, ki bu kararı da gözden geçireceğiz ve bir daha yapmamaya çalışacağız." dedi.