Fransızlar Fatih Terim'i konuşuyor: Cesurca gitti!

Olaylı Marsilya-Galatasaray maçının 40. dakikasında tribünleri sakinleştirmeye çalışan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e övgü var.

Hakemin karşılaşmayı durdurması üzerine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı taraftarların olduğu tribünün önüne kadar gelerek, sakin olmaları yönünde telkinlerde bulunmuştu. Olayların devam etmesinin ardından takım kaptanları Muslera ve Payet de tribünlerin önüne kadar gelerek olayları yatıştırmaya çalıştı. Bu hareket üzerine maçı değerlendiren Fransız basını Fatih Terim'i övdü ve "Cesurca" yorumu yapıldı.