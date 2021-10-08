Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan hakemlere 'vicdan' göndermesi

Burak Elmas, "Hakemlik müessesinde standart sorunu var. Maçların sonuçları vicdani yara oluşturuyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2021 Cuma, 07:47
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan hakemlere 'vicdan' göndermesi
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Süper Lig'de geride bıraktığımız hafta çok tartışlan hakem hataları konusuna Burak Elmas'tan da yorum geldi. Galatasaray Başkanı,TV'lere açıklamalarda bulundu.

Elmas, "Hakemlik müessesinde standart sorunu var. Maçların sonuçları vicdani yara oluşturuyor. Bir maçı, bir hakemi incelemek değil, sistemi düzeltmek için ne yapabiliriz ona bakmak lazım" dedi. 

Galatasaray'ın genç  başkanı, "MHK'nın değişmesiyle, bu iş düzelmiyor. 4 başkan televizyona çıktığımızda bunu paylaştık. Hakemlerin kararlarında standart hatası var. Aynı pozisyona, farklı maçlarda, farklı kararlar veriliyor" ifadelerini kullandı.


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