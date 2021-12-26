Galatasaray devreyi galibiyetle kapattı
Spor Toto Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan Galatasaray, kötü gidişattan Fraport Tav Antalyaspor maçıyla çıkarak, devreyi galibiyetle kapattı.
Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2 - 0 mağlup etti. Ligde 7 maç üst üste galip gelemeyen ve tarihinin en sıkıntılı serilerinden birini oluşturan sarı-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' dedi ve devreyi galibiyetle kapattı.
'EN'LERDE KEREM VAR
Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde Avrupa ve lig dahil en golcü futbolcu Kerem Aktürkoğlu olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı.
İSMAİL ÇİPE KAZANILDI
Muslera'nın yokluğunda talihsiz maçlar yaşayan İsmail Çipe, Antalyaspor karşılaşmasıyla kendini buldu. Taraftarın da büyük teveccüh gösterdiği İsmail, adeta camiaya yeniden kazandırıldı.
EKSİKLER TESPİT EDİLECEK
Avrupa'da muhteşem bir periyot çizmesine rağmen, Süper Lig'de 19 maçta 27 puan toplayabilen Galatasaray'da devrenin tamamlanmasıyla z raporu alınacak. Teknik heyet, eksikleri tespit edip hem yeni stratejiler oluşturacak, hem de yönetime transfer raporu verecek.
Video Haberler
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
En Çok Okunan Haberler
- 'Dananın kuyruğu 4 Ocak'ta kopar'
- 5 zincir markete yeni ceza!
- Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber
- Acı haber geldi, Beşiktaş maçının hakemi değişti
- İYİ Partili Durmuş Yılmaz'dan ilk yanıt
- Uzmanlar doları düşüren 3 faktörü sıraladı
- Fotoğraflarla Noel kutlamaları
- Sağlık Bakanı Koca'dan Omicron varyantı açıklaması
- CHP'den, Erdoğan'ın 'Beyaz Türkler' sözlerine sert tepki
- İktidarın 'yastıkaltı' planı belli oldu