Galatasaray, UEFA’da ilk sırayı korumak istiyor

07 Aralık 2021 Salı, 07:00

Süper Lig’de zirvenin 16 puan gerisinde kalan Galatasaray’da gözler UEFA Avrupa Ligi’nde 9 Aralık’ta deplasmanda oynanacak Lazio maçına çevrildi.

Marsilya, Lazio ve L.Moskova’nın önünde 11 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan Sarı-Kırmızılılar, İtalya deplasmanında kaybetmezse gruptan ilk sırada çıkacak. G.Saray’ın üst tura lider yükselmesi, bir sonraki eşleşmede büyük avantaj yakalaması anlamına geliyor. Cim-Bom, bunu başardığı takdirde direkt son 16 turuna adını yazdıracak. Sarı-Kırmızılılar bu turu da geçerse çeyrek finale gidecek. G.Saray, Lazio’ya yenilirse gruptan ikinci sırada çıkacak. Bu ihtimal gerçekleşirse G.Saray, Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü bitiren 8 takımdan biriyle eşleşip Play-Off oynayarak Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalma mücadelesi verecek. Sarı-Kırmızılılar Avrupa’daki bu başarısıyla kasasını da dolduracak. Liderlik halinde 550 bin Avro’nun yanı sıra direkt son 16’ya kalındığı için de 1.2 milyon Avro daha alacak Cim-Bom’un toplam kazancı 16 milyon Avro’yu bulacak.