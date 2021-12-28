Galatasaray'da Fatih Terim geri döndü

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Denizlispor maçında takımının başında yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
28 Aralık 2021 Salı, 22:57
Galatasaray'da Fatih Terim geri döndü
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Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.

Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.


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