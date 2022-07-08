Galatasaray'da Kaan Ayhan gelişmesi!

08 Temmuz 2022 Cuma, 09:59

Galatasaray 'ın geçen sezondan bu yana transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan'da flaş gelişme yaşandı. Stoper, sağ bek ve ön libero mevkiilerinde oynayan, adeta bir 'joker' olan milli futbolcu için tüm şartlar zorlanırken, yıldız oyuncunun menajeri Ersin Akan Nef Stadyumu'ndan paylaşım yaptı.

PAZARLIKLARDA AŞAMA KAYDEDİLDİ

Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunması transfer görüşmelerinin yapıldığını kanıtlarken, pazarlıklarda da aşama katedildiği şeklinde yorumlandı.

Ersin Akan'ın, Nef Stadyumu'nda bulunduğunu kendi sosyal medya hesabından duyurması da dikkat çekti.

3.5-4 MİLYON EURO'YA BİTEBİLİR

Öte yandan Hürriyet'te yer alan habere göre, milli futbolcu için 5 milyon Euro isteyen Sassuolo Kulübü bu rakamı 3.5-4 milyon Euro'ya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmayı hedefliyor.

A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan'ın Sassuolo Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bilindiği üzere 27 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor 'un da ciddi bir ilgisi bulunuyor.

İşte Ersin Akan'ın paylaşımı: