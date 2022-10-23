Galatasaray taraftarından Ali Palabıyık'a tepki!

Galatasaray taraftarları, Alanyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2022 Pazar, 22:18
Galatasaray taraftarından Ali Palabıyık'a tepki!
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Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın bitiminde gergin anlar yaşandı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın son dakikasında ve bitiminde, karşılaşmanın orta hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada da hakem Ali Palabıyık'a yönelik sert eleştirilerde bulundu.


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