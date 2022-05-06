Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelsson'a İngiliz kancası
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Victor Nelsson'un yeni adresi İngiltere Premier Lig olabilir. İngiliz gazeteci Dean Jones'a göre Aston Villa Menajeri Steven Gerrard, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperin Victor Nelsson'u takımına katmayı istiyor. Girişimler sezon sonunda başlayacak.
Kötü bir sezon geçiren Galatasaray 'da oyunculara gelen teklifler her geçen gün artıyor.
Kerem Aktürkoğlu, Marcao, Nelsson, Mostafa ve Cicaldau Avrupa'nın gözdesine haline gelmiş durumda. İngiliz gazeteci Dean Jones'a göre ise Aston Villa Teknik Direktörü Steven Gerrard, Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Enok Nelsson'u takımına katmayı istiyor. Girişimler ise sezon sonu başlayacak.
23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. 7 milyon euro bonservis ücreti ödenerek Kopenhag'tan transfer edilen Nelsson'un serbest kalma maddesi ise 25 milyon euro. Başarılı stoperin bu sezon yıllık ücreti 800 bin euro.
Takımın en formda isimlerinden biri olan Nelsson'a önümüzdeki 4 sezonda ise yıllık 1'er milyon euro ücret ödemesi yapılacak. Transfermarkt verilerine göre ise genç oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro.
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