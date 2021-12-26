Gaziantep FK, devreyi mutlu kapattı!

26 Aralık 2021 Pazar, 15:55

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 44. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Bu sonucun ardından Gaizantep FK, üst üste 2. galibiyetini aldı ve 28 puanla 8. sırada yer buldu. 2 maçtır kazanamayan Rizespor ise 17 puanla 17. sırada yer aldı.

Gaziantep FK, 20. haftada Karagümrük'ü konuk edecek. Rizespor ise Beşiktaş'ı ağırlayacak.