Gaziantep FK, evinde rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, evinde Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
22 Aralık 2022 Perşembe, 19:47
Gaziantep FK, evinde rahat turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşı karşıya geldi.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ve 90+3'te Lazar Markovic'in ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un ise tek golü 87. dakikada Dejvi Bregu'nun ayağından geldi.

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Boluspor turnuvaya 5. turda veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.


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