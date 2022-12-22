Gaziantep FK, evinde rahat turladı
Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Gaziantep FK, evinde Boluspor'u 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazanırken galibiyet golleri; 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ve 90+3'te Lazar Markovic'in ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un ise tek golü 87. dakikada Dejvi Bregu'nun ayağından geldi.
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Boluspor turnuvaya 5. turda veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.
Video Haberler
- Yenidünya ağaçları çiçek açtı
- Şenay Gürler'den Cumhuriyet TV'ye özel açıklamalar
- Göbeklitepe'yi buza işlediler
- Beraber geldikleri dünyada, beraber dünya evine girdiler
- Kadınların hazırladığı örgü yünler, ağaçlara giydirildi
- Kiraya vermediği evini taş müzesine dönüştürdü
- Çıraklıktan mühendisliğe: Burcu usta
- Minyatür eserler, Geri Dönüşüm Parkı’nda sergileniyor
- Mühendisliği bıraktı, Elazığ’da bir ilki başardı
- Denizi olmayan şehirden tonla balık ihraç ediliyor
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya çok sert tepki
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İBB açıklaması
- TÜRK-İŞ'ten asgari ücret toplantısı kararı
- Asgari ücret belli oldu!
- Nusret'e ABD'den yasak
- Rütbesi sökülmüş tabuttaki asker
- 'Erdoğan’ın kâbusuyum'
- Nebati'den ÖTV açıklaması: 'Yerimiz kalmadı'
- Peker'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı
- 2022'nin son 'gök olayı': 7 gezegen aynı anda görülecek