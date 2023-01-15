Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut isyan etti: 'Başkan yok yönetim yok'

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 22:19

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 22:19

aziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyle ilgili konuşan Erol Bulut "70. dakikada kadar iyi oynayan Gaziantep var, önde olması gereken Gaziantep var. Pozisyonları değerlendiremedik. Kırmızıdan sonra maç bizim için bitti. Fenerbahçe'nin üstüne gidemedik. Rakip topu tuttu. Fenerbahçe maçından puan almamız lazımdı. 11 puan son dakikalara gitti" dedi.

Erol Bulut (solda) ile İsmail Yüksek (sağda)

"BAŞKAN YOK, YÖNETİM YOK"

Büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen ve istifa kararı alan yönetime göndermede bulunan Erol Bulut "Gol atmadan sıkıntı var. Elimizde tek bir forvet var. Kanat oyuncularımız yeterli değil, bakalım ne olacak. Yeni yönetim gelecek, ne olacak? Ben de bilmiyorum ne olacağını. Başkan yok, yönetim yok. Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz. Tek başımıza götürüyoruz" ifadelerini kullandı.